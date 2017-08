Valtteri Bottas a mérité de rester chez Mercedes. C’est l’avis de nombreuses personnalités dans le paddock et de plusieurs consultants et observateurs, dont Stefan Johansson, un ancien pilote de F1 suédois qui suit toujours avec assiduité le sport automobile.

"Valtteri a été très régulier. Il a gagné deux Grands Prix, il est très souvent sur le podium. Je ne vois pas pourquoi Mercedes le remplacerait," lance-t-il.

"Je pense qu’il a fait un travail phénoménal. Il permet à Lewis (Hamilton) de rester éveillé par ses performances et, en plus, ils semblent fonctionner en harmonie au sein de l’équipe."

"Pour l’instant c’est l’histoire d’amour entre eux, le geste de Lewis en Hongrie le prouve, puisqu’il a rendu sa place sur le podium à Valtteri dans le dernier virage."

"Je n’imagine d’ailleurs pas à un seul moment qu’il aurait fait la même chose pour Rosberg," ajoute Johansson. "C’est 3 points perdus pour Lewis qui pourraient bien coûter cher en fin de saison dans la bataille pour le titre face à Vettel."

Cette lutte pour le championnat du monde entre Vettel et Hamilton est d’ailleurs très intéressante.

"Comme d’habitude, les médias disaient que Ferrari était finie après une mauvaise course, qu’il y avait une crise. Ils n’en ont qu’une mauvaise course, Silverstone, en réalité. Je ne pense pas que le championnat soit joué, Ferrari l’a démontré en dominant totalement en Hongrie, des qualifications à la course."

"J’ai dit, depuis la première course, que grâce aux essais de Vettel avec Pirelli pour cette année, Ferrari avait pris un avantage très net. L’équipe en savait plus sur les pneus que les autres. Même si les tests se font à l’aveugle, il est difficile de croire qu’ils n’ont rien appris par rapport à d’autres équipes qui n’ont pas fait rouler leurs pilotes titulaires."

Johansson concède toutefois que Mercedes semble plus constante depuis quelques courses.

"Nous sommes arrivés à la mi-saison et Mercedes semble avoir enfin compris sa voiture et les pneus, de bien meilleure façon qu’au début de la saison. Mais cela ne signifie pas que la bataille est finie. Je pense même qu’elle se dénouera lors de la dernière course."