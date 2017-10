Valtteri Bottas pensait probablement se hisser à la hauteur de son équipier cette année, mais il a découvert que Lewis Hamilton était un homme très talentueux et très travailleur. Valtteri est battu, mais ses relations avec Hamilton sont toutefois aussi bonnes qu’en début d’année.

"Lorsque je suis arrivé dans l’équipe, je ne le connaissais pas du tout," raconte Valtteri Bottas, après le 4e titre obtenu par son équipier aujourd’hui.

"Je ne savais pas du tout quel genre de gars c’était, mais je savais que c’était un très bon pilote. Cette année, j’ai eu la confirmation que c’était un très bon pilote, mais aussi que c’était un gars très agréable. C’est un être humain normal, comme nous tous. Il y a beaucoup de respect entre nous depuis le début de l’année. J’ai toujours su qu’il avait beaucoup de talent, mais je ne savais que c’était un aussi grand travailleur. Il mérite sans aucun doute le titre cette année."

Aujourd’hui au Mexique, Valtteri Bottas a fait une course en solitaire à la fin de laquelle c’est la deuxième marche du podium qui l’attendait.

"Après les accidents dans les virages 2 et 3, je me suis retrouvé à la deuxième place. J’ai essayé de rester au contact de Max (Verstappen), mais je n’y suis pas arrivé. A un certain moment, j’ai dû économiser et faire refroidir mes freins et mon moteur. J’ai donc perdu un peu de temps avec ça. Je crois que j’ai fait de mon mieux aujourd’hui et c’est bon d’être de retour sur le podium. Nous n’étions pas assez rapides aujourd’hui pour menacer Max et sa Red Bull. Il faudra donc retenir cette leçon," ajoute le pilote finlandais.