Valtteri Bottas a découvert cette année un nouvel équipier, Lewis Hamilton.

Et le Finlandais admet avoir été très impressionné par la quantité de travail abattu par le Britannique, bien loin de l’image qu’il donne au paddock et aux fans.

Hamilton admet avoir haussé son implication et sa détermination, après avoir perdu le titre en 2016 face à Nico Rosberg. Bottas a donc dû faire face à un pilote encore plus dur à battre.

"Lewis travaille dur, il passe beaucoup de temps avec les gars durant les week-ends de course, il se rend souvent à l’usine," déclare le Finlandais à l’émission The Flying Lap de Motorsport TV.

"Je ne le connaissais pas vraiment personnellement, je ne savais que ce que je voyais de l´extérieur. Cette année, je me suis rendu compte qu’en plus d’être un grand travailleur, Lewis est un type bien, une personne normale, comme le reste d’entre nous. Il a de bonnes manières, fait preuve de respect et ne joue aucun jeu."

Tout ça n’a fait que renforcer les difficultés du Finlandais, qui a gagné deux Grands Prix, en Russie et en Autriche, avant de s’effondrer peu à peu face au nouveau quadruple champion du monde.

"J’attends personnellement bien plus de moi-même" admet-il.

"J’ai énormément appris de toute l’équipe cette année, de Lewis et de mes propres difficultés. Je crois que si je travaille dur pendant l’hiver, si j’analyse tout et que je commence une nouvelle saison au sein d’une équipe que je connais, et à bord d’une voiture que je connais bien mieux – parce que je ne connaissais rien de tout cela cette année – je m’attends à bien plus."