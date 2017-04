Valtteri Bottas pense qu’il est trop tôt pour envisager une bataille en tête du championnat à laquelle seuls participeront Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Bien que son début de saison ne soit pas idéal et que les performances des deux favoris, auteurs tous deux d’une victoire et d’une 2e place, Bottas pense pouvoir hausser rapidement son niveau de jeu et se mêler à la lutte.

« Il est bien trop tôt pour dire qu’il y a deux candidats au titre » tempère le Finlandais. « C’est une longue saison et je ne dirais pas que ce sera soit Lewis, soit Sebastian. Les choses peuvent changer. L’équipe peut réellement voir ce que sont mes performances et mon rythme. Au final, les résultats sont ce qui importent et j’espère rapidement pouvoir en signer un très bon car chaque point perdu comptera en fin d’année ».

« Mais je ne me sens pas pressé avec tout ça, si je continue à faire ce que je fais actuellement et que je progresse à chaque fois, je pense que je serai rapidement à un très bon niveau. Je ne cède à aucune panique pour prouver mon niveau, l’équipe sait ce qu’il en est et c’est ce qui compte ».

L’ancien pilote Williams a reconnu une erreur qu’il qualifie de débutant à Shanghai, où il a fait un tête-à-queue sous régime de voiture de sécurité. Malgré ce mauvais pas, il est satisfait du niveau de performance qu’il a affiché en Chine.

« Sur le plan du rythme, la course n’était pas mauvaise. Dès que je roulais sans personne devant moi, le rythme était bon. J’ai rencontré un peu plus de difficultés que Lewis au niveau de l’équilibre à l’avant gauche, et la dégradation était donc plus forte à cause du sous-virage. Nous avons également détecté un petit problème sur ma voiture et si l’on en tient compte, ma course était bonne ».

« Ce n’est pas le problème. Les qualifications se sont jouées à des détails et j’ai franchi une étape entre Melbourne et Shanghai en termes de performance globale. Sachant que je vise mieux ce week-end, j’espère être rapide et proche de Lewis » conclut Bottas.