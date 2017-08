Valterri Bottas pense que l’échange de position avec Lewis Hamilton dimanche dernier en Hongrie reflète une bonne harmonie qui profite à Mercedes.

Après avoir échoué dans sa tentative d’attaque sur les deux Ferrari, qui menaient la course, Hamilton a rendu la 3e place à son coéquipier, comme il l’avait promis plus tôt durant la course, lorsqu’il a demandé à essayer de battre les Rouges.

"Ce fut un parfait exemple de ce que vous pouvez faire lorsque vous avez confiance, quand vous avez ce respect envers votre coéquipier " constate Bottas.

"L’équipe peut vraiment compter sur nous deux pour essayer ce genre de choses. Et cela ne va que s’améliorer."

Au nom de cette harmonie au sein de l’écurie, ce geste a tout de même coûté au pilote le mieux placé pour défier Sebastian Vettel 3 points qui pourraient au final coûter le titre à Hamilton. Mais d’un autre côté, cela pourrait également apporter un coup de pouce bienvenu à Bottas si le Finlandais se mettait à dominer la 2e partie de la saison.

"Nous savons que, bien sûr, ce n’est pas simple pour Lewis d’abandonner une place qui pouvait le mener sur le podium lors du dernier tour de course, mais c’était l´accord qui avait été conclu, et vraiment, respect pour cela."

"Ce ne sont pas tous les coéquipiers qui feraient cela, je pense. Cela montre que Lewis a réellement un bon esprit d’équipe. Je ne me suis pas inquiété pour la position finale : si l’équipe me dit que ça va se faire, alors ça va se faire. Même si c’était limite, j’ai quand même posé la question à deux tours de la fin."

Le Finlandais est à présent un membre essentiel de la famille Mercedes, et il restera sans doute au sein de l’équipe allemande en 2018.

"Bien évidemment, le fait d’avoir effectué 11 courses avec l’équipe fait que vous faites davantage partie de l’équipe qu’après seulement quelques courses. Je fais intégralement partie de l’équipe maintenant. Et la relation que j’ai avec Lewis est vraiment bonne."