Valtteri Bottas a tenu à répondre à quelques informations parues récemment à son sujet dans la presse.

Selon les médias de son pays, il serait déjà un grand gagnant... financier de cette saison, avec un salaire qui serait passé de 3 à 8 millions d’euros suite à son transfert chez Mercedes.

Une rémunération qui le placerait devant son compatriote, Kimi Raikkonen !

"Je ne sais pas d’où sortent ces chiffres mais je n’aime pas en parler. Ce ne sont pas des informations publiques de toute façon. Je pense que c’est le jeu habituel des spéculations de la part de certains médias," commente Bottas.

Quant au fait que Niki Lauda a dit dans la presse qu’il évaluerait Bottas au bout des 4 premières courses, le nouveau pilote Mercedes réagit.

"Personne ne m’a imposé un timing à respecter. Bien entendu, l’équipe attend de bons résultats de ma part et je dois être à la hauteur des attentes."

"Beaucoup de gens pensent que ce transfert est un risque pour ma carrière mais je vois cela comme l’exact opposé. Pour moi c’est juste une incroyable opportunité et rien d’autre. C’est la première fois qu’on me donne la chance de prouver ce que je peux faire au plus haut niveau."

"Nico a prouvé qu’on pouvait battre Lewis. Bien sûr je suis conscient que Lewis est triple champion du monde et que, moi, je n’ai rien gagné encore. Mais je ne vois aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas être à son niveau."