Valtteri Bottas a confirmé qu’il avait totalement coupé les ponts avec son manager Toto Wolff... maintenant devenu son patron chez Mercedes en F1.

L’Autrichien a tenu parole : il n’était plus question pour lui de gérer la carrière du pilote finlandais alors qu’il est entré sous contrat avec sa propre équipe.

"Toto est maintenant devenu mon patron. Mais il n’en reste pas moins un bon ami," sourit Bottas.

Il doute cependant que cette amitié lui sera très utile.

"Toto n’a pas signé avec moi parce que je suis un gars sympa. Je dois produire des résultats. Je dois sortir le meilleur de la voiture que l’on va me confier."

Il pourrait toutefois trouver en Wolff un appui au cas où les choses tourneraient au vinaigre avec Lewis Hamilton.

"Je ne vois cependant pas de problème à venir entre nous deux. Il fera sa vie et moi la mienne, une fois le casque baissé. C’est une énorme opportunité pour moi et je compte bien la saisir dans son intégralité. Je n’ai jamais eu, dans ma mentalité, l’envie de me contenter d’une 2e place."

Le père de Lewis, Anthony Hamilton, a toutefois cherché à prévenir Bottas.

"On m’a déjà posé la question et je ne crois pas que cette année va être celle de la destruction de ma carrière en F1. C’est, au contraire, une grande chance de prouver ce que je vaux."

"Je peux piloter des voitures rapidement et à la limite. Ca, ça ne va pas disparaitre. Je dois me faire confiance."

A-t-il eu la chance de discuter un peu avec Lewis depuis son arrivée à Brackley ?

"Il m’a souhaité la bienvenue. Je m’attends maintenant à une bonne bataille en piste avec lui mais je souhaite aussi mieux le connaitre. En tant que personne autant qu’en tant qu’équipier."