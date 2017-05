Valtteri Bottas ne pense pas que son caractère très posé et calme puisse lui donner un avantage dans sa bataille avec Lewis Hamilton cette année.

Le Finlandais monte peu à peu en puissance depuis le début de la saison. Et après avoir signé une pole à Bahreïn, il a à nouveau battu l’Anglais lors des qualifications en Russie, puis réalisé un meilleur départ afin de gagner devant les Ferrari son premier Grand Prix.

Alors, pour beaucoup, la personnalité de Bottas pourrait faire la différence lors de la suite de la saison.

"Ce n’est pas ma vision des choses. Je ne pense pas qu’être plus calme soit un avantage par rapport à mon équipier," confie Bottas.

"Tout le monde doit agir selon sa personnalité et non en se faisant violence. Oui, je suis d’un naturel calme et j’aime avoir ma vie privée réellement privée (contrairement à Hamilton). Mais tout le monde peut agir comme il en a envie."

"Je n’ai pas besoin d’être brusqué, d’avoir plus de motivation ou d’autres choses pour gagner d’autres courses," ajoute-t-il.

"Piloter cette voiture, piloter pour Mercedes, c’est déjà une motivation bien suffisante pour atteindre mes objectifs, et notamment celui de devenir un jour champion du monde."