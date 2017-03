Avec 86 tours accomplis ce mardi, Valtteri Bottas a roulé quasiment deux fois plus que Lewis Hamilton. La demi-journée du Finlandais n’a pas été perturbée par des problèmes techniques. Le pilote Mercedes n’a pas non plus recherché la performance : il a signé le 5e temps de la journée.

« Nous avons réussi à rouler davantage – plus de 80 tours en 4 heures –, ce qui est bien. Nous nous concentrons toujours sur les longs relais et nous faisons des changements de réglage, pour comprendre la voiture, donc c’était un jour précieux. »

« Nous n’en sommes toujours pas où nous voulons. Il y a toujours du travail à faire avec la voiture, et nous évaluons toutes les évolutions, les bonnes comme les mauvaises, et nous voyons dans quels domaines nous avons toujours besoin de nous améliorer. »

« Nous ne recherchons pas à faire des temps pour le moment, mais si nous le voulons, nous pouvons aller plus vite que 1’19’705, la marque que nous avons établie la semaine dernière. C’est vraiment possible. »

Si la situation est donc plus qu’encourageante chez Mercedes, Valtteri Bottas regarde avec un œil inquiet la concurrence transalpine…

« Je pense que Ferrari est dans une très bonne situation. Ils semblent rapides et constants. Nous ne devrions pas les sous-estimer, de même que Red Bull. Nous aurons toujours besoin de travailler dur pour être en meilleure forme possible pour Melbourne. »