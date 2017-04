Si sa performance a été très satisfaisante en course à Melbourne, Valtteri Bottas a en revanche un peu pêché en qualifications. Le Finlandais avait en effet laissé la 2e place à Sebastian Vettel, alors même que Lewis Hamilton réalisait la pole. Avant le Grand Prix de Chine, le Finlandais espère donc hausser son niveau de jeu le samedi pour briller le dimanche.

« Je pense que comme point de départ, c’était bon pour une première course, même si ce ne fut pas mon meilleur week-end en F1. Ce n’était pas un week-end parfait, mais c’était un bon départ. C’est pourquoi je me sens plus à l’aise, plus en confiance, alors que j’aborde cette 2e course de la saison. La première est terminée, et maintenant, nous nous concentrons sur celle-ci. Mais il est encore trop tôt pour dire s’il est possible de gagner ici. »

« Nous verrons où nous sommes, nous verrons avec la météo et toutes ces choses, mais je sens qu’historiquement, cette piste a été meilleure pour Mercedes que Melbourne, donc si c’est aussi le cas cette année, nous devrions être capables de nous battre pour la victoire. »

La difficulté des dépassements cette saison rend d’autant plus impérieuse une excellente place de départ sur la grille. Le pilote Mercedes en est bien conscient et a particulièrement travaillé sur l’exercice du tour rapide.

« Pour moi, la priorité est d’avoir une bonne qualification. Je pense que cette année, les écarts seront plus rapprochés. Je pense que la lutte pour le top 4, et en particulier pour la pole, va être plus serrée qu’auparavant. Cela signifie que chaque dixième de seconde comptera. Vous devez être à 100 % dans la voiture, vous devez être capable de conduire parfaitement ces voitures à la limite, à chaque virage, comme il le faut. Bien sûr, je vais me concentrer sur cela, mais cela devrait venir naturellement avec le temps passé dans la voiture, en effectuant plus de relais courts. »

Valtteri Bottas n’hésite donc pas à se mettre la pression sur lui-même afin d’être au mieux performant avant ce week-end. Réussira-t-il vraiment à menacer Lewis Hamilton en Chine ?