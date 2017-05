Valtteri Bottas ne s’attend absolument pas à ce que la hiérarchie soit bouleversée par les premières grosses évolutions de la saison, attendues à Barcelone, pour les trois équipes de pointe : Ferrari, Mercedes et Red Bull.

Celui qui vient de remporter son tout premier Grand Prix, à Sotchi, est convaincu que toutes les écuries vont réaliser de bons gains sur un tour mais reconnaît que ce sont les équipes les plus riches en ressources humaines et financières qui devraient s’en sortir le mieux.

"Je pense juste que cela va aller plus vite, toutes les voitures s’amélioreront au fil de la saison, et lorsqu’il y a un grand changement de règles, comme cette année, le progrès est alors toujours plus grand, les pas en avant effectués sont plus grands, les gains sont plus importants," affirme le pilote Mercedes.

"Je pense que cela va être la même chose pour chaque équipe et je pense que les équipes de pointe, celles avec les plus grandes ressources, peuvent, de toute évidence, progresser davantage encore."

Dans la bataille que se livrent Ferrari et Mercedes au championnat, Bottas a évidemment une préférence.

"Espérons bien sûr que ce soit mon équipe qui progresse le plus. Mais je ne pense pas que nous allons assister à quoi que ce soit d’extrême en matière d’évolutions. Les voitures vont juste être plus rapides, vont avoir plus d’appuis, et je pense que l’on va avoir une meilleure compréhension des pneus et de toutes les gommes sur les différentes pistes."

Voilà qui sonne déjà comme un avertissement à Red Bull, qui compte sur une version très remaniée de sa RB13 pour progresser bien plus que les autres. Ce serait excellent pour le spectacle. Mais est-ce réaliste ?

"Je ne le sais pas. Nous verrons bien ce qu’ils feront. Ils ont peut-être identifié un élément en particulier qui handicapait leurs performances. Ils ont l’air confiants mais nous le sommes aussi," conclut Bottas.