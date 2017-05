Valtteri Bottas a enfin ouvert son compteur de victoires en Formule 1 il y a deux semaines, en Russie, et ce succès semble lui avoir donné des envies de réitérer une telle performance puisque le Finlandais avoue qu’il va désormais aborder chaque course avec l’objectif de la remporter. Après un bon début de saison, il pointe au troisième rang du championnat à quelques encablures de Lewis Hamilton.

« Ce serait stupide de ne pas chercher la victoire, ce sera mon objectif à chaque course » explique-t-il. « C’est toujours possible et c’est génial de savoir que j’aurai une chance de succès à chaque course ».

Bottas ressent déjà l’effet de sa première victoire : « Cela fait une différence et c’est toujours un surplus de confiance quand on signe un bon résultat et souvent, on arrive à surfer sur cette vague. Je sens que je suis sur une dynamique où j’arrive à progresser à chaque qualification et à chaque course et je veux continuer à m’améliorer constamment ».

Après une très bonne course à Melbourne où il signait son premier podium pour Mercedes, Bottas est passé au travers de son week-end en Chine mais a rebondi à Bahreïn avec sa première pole position puis à Sotchi en remportant sa première course et en dominant Hamilton tout au long du week-end.

« Le principal pour moi est de continuer à faire mon travail en ne m’occupant que de moi-même. Il faut croire en soi et savoir que l’on peut afficher un bon niveau de compétitivité mais il faut surtout continuer à travailler et à se concentrer sur son travail. Le mien consiste à piloter la voiture aussi vite que possible » conclut le pilote Mercedes.