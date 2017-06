Valtteri Bottas pense que la pole position va se jouer à coup de centièmes de secondes entre les Mercedes et les Ferrari, aujourd’hui à Montréal, après avoir vécu une journée du vendredi très serrée. Lors de la deuxième séance, les quatre pilotes se tenaient en trois dixièmes, ce qui augure encore une lutte féroce entre les deux équipes pour la pole position.

"Je pense que ce sera de nouveau très serré et j’ai hâte de disputer ces qualifications" déclare Bottas. "Je pense que ça se jouera à quelques centièmes de secondes et à notre capacité à faire un tour parfait, ça devrait être sympa. C’est toujours difficile de le dire après les essais libres mais je pense que cette fois, nous sommes proches de Ferrari et notre objectif est de nous battre pour la pole position".

Les deux équipes ne sont séparées que de 17 points au classement des constructeurs après six courses et le championnat se joue à peu de choses et même si les soucis rencontrés par Mercedes avec les pneumatiques semblent poser quelques inquiétudes à l’équipe allemande, Bottas apprécie le comportement du pneu tendre.

"C’est très difficile de mettre les quatre pneus dans la fenêtre de fonctionnement optimale et de les faire fonctionner parfaitement, mais nous faisons tout ce que nous pouvons et je pense que nous arrivons bien à faire fonctionner les pneus tendres ici, bien qu’il nous reste du travail avec les ultra-tendres".

"Nous connaissons la direction dans laquelle aller mais nous avons encore du temps avant les qualifications donc je pense que nous serons compétitifs. Je Je pense que nos longs relais n’étaient pas mauvais non plus" poursuit-il.

Pour Lewis Hamilton, les pneus Pirelli actuels sont beaucoup trop durs et beaucoup trop compliqués à aborder.

"Je ne peux pas expliquer comment ils fonctionnent. C’est un mystère pour tout le monde, tout le monde a du mal. Je n’ai pas grand chose de positif à dire sur eux car ils sont difficiles".

"J’ai l’impression globale qu’ils sont trop durs. Au lieu d’avoir les pneus les plus tendres ici, ce qui est pourtant le cas, on dirait qu’on a des durs et des médiums déguisés en super et ultra-tendres ! C’est mieux qu’à Monaco car là-bas, c’était un désastre, mais ils sont difficiles à faire fonctionner".

Bien que Mercedes ne semble pas vivre une entame de week-end trop compliquée, Hamilton voit encore Ferrari comme l’équipe à battre ce week-end et pense que les pneus seront de nouveau la clé du Grand Prix.

"La Ferrari est plus rapide et quelle que soit la manière dont j’attaque, je n’arrive pas à aller aussi vite. Nous voulons nous assurer que nous ne ratons rien pour tirer de la performance de la voiture. Une marge de deux dixièmes est une bonne marge dans cette séance, nous allons améliorer la voiture avant les qualifications et je pense que ça se jouera à un dixième ou moins. La position de départ sera ultra importante car pour nous quatre, il sera difficile de dépasser" conclut Hamilton.