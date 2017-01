Valtteri Bottas a donc été confirmé par Mercedes comme équipier de Lewis Hamilton. Williams a lancé les hostilités à 15h30, avec son communiqué de presse annonçant que Felipe Massa remplaçait bien le Finlandais, en partance pour l’équipe championne du monde.

A 16h, Mercedes a fait un live vidéo de quelques minutes depuis son usine, pour introniser Bottas. Ce dernier est évidemment très heureux de l’opportunité qui lui est donnée de prendre la place de Nico Rosberg.

"Nous avons signé le contrat aujourd’hui," révèle Bottas.

"Bien évidemment j’ai longtemps rêvé de piloter pour une telle équipe, une équipe de champions du monde."

"Je suis donc très fier de faire partie de Mercedes, comme je suis fier de ce que cette équipe a effectué ces dernières années mais aussi durant toute son histoire en Formule 1. Cela va être génial de piloter une Flèche d’Argent cette année !"

Bottas a déjà visité l’usine et rencontré les ingénieurs de Brackley.

"J’ai maintenant hâte de commencer le vrai travail. Il y a encore assez de temps avant que les essais privés commencent pour tout régler. Mon objectif est que tout ce qui est possible de régler pour moi d’ici la première course le soit."

"Il me manque encore ma première victoire en Formule 1, ce sera donc ma première mission pour 2017 !"

Bottas devient donc l’équipier de Lewis Hamilton, ce qui ne s’annonce pas facile.

"Nous pouvons former un duo très solide," relativise le Finlandais. "Je le respecte évidemment beaucoup en tant que pilote comme en tant que personne. Il est si rapide, il va être une grande référence pour moi. Je suis certain que nous serons proches et que nous nous pousserons l’un l’autre. Mais le plus important pour moi c’est que nous travaillons pour l’équipe, dans un bon esprit."

"Tout ça, c’est évidemment très excitant pour moi," ajoute Bottas. "Je pense qu’il va encore me falloir du temps pour comprendre tout ce qui m’arrive. C’est un rêve qui devient réalité et je remercie tout le monde chez Mercedes de croire en moi et me donner cette opportunité."

"J’ai été bien accueilli jusqu’à présent. J’ai encore beaucoup de gens à rencontrer et de visages à graver dans ma mémoire. Mais jusqu’à présent tout se passe bien."

"Je suis prêt à travailler dur, prouver ce que je vaux à l’équipe. Cela va être une saison pleine de défis. Rejoindre une nouvelle équipe impose déjà plus de travail que la normale. Mais je suis prêt à 100% pour ça. Je m’entraine un maximum pour ces nouvelles F1. Je me fixe une barre très haute à atteindre. Je suis plein d’énergie pour cette année chez Mercedes, et je l’espère, bien d’autres à venir."

Bottas suggère donc qu’il n’a signé que pour une année ferme. Il a évidemment un mot sympathique pour Williams, qui lui permet de casser son contrat avant l’heure.

"J’ai passé 7 belles années chez Williams, en tant que pilote d’essais en 2010 pour commencer. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble et je m’en vais avec de très bons souvenirs. Mes débuts en F1, mes premiers points et neuf podiums, tout ça s’est fait à Grove. Alors un grand merci à Williams, je leur souhaite le meilleur pour l’avenir."