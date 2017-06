Qui aurait pu croire que Valtteri Bottas aurait pu finir 2e du Grand Prix de Bakou, après son incident au départ avec Kimi Raikkonen ?

Pas même le pilote Mercedes, qui n’en revenait pas sur le podium.

"Il a fallu une course folle pour ça. Et elle l’a été !" reconnait Bottas.

"Dans le 2e virage, j’étais à l’intérieur, Kimi à l’extérieur et il n’y avait pas d’autre solution pour moi que de passer sur le vibreur. La voiture a évidemment sauté et je n’ai pas tenir ma trajectoire. C’était un incident de course."

"Je suis reparti à un tour et grâce à la voiture de sécurité j’ai pu reprendre ma position dans le même tour et repartir à l’attaque. Ca démontre qu’il ne faut jamais abandonner. On ne sait jamais ce qui peut arriver et je crois que la course du jour a montré que tout peut arriver !"

"L’équipe a profité du drapeau rouge pour réparer un peu plus la voiture. Mais c’était vraiment fun aujourd’hui. Et réussir à prendre la 2e place à Lance Stroll, sur la ligne d’arrivée... Waouh. Je sauve un bon résultat au final."