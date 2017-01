Valtteri Bottas sait clairement qu’il va être sous pression cette année : il a un grand vide à combler chez Mercedes suite au départ du champion du monde en titre, Nico Rosberg, en retraite anticipée.

Et Toto Wolff, son nouveau patron (et ancien manager), n’a pas hésité à dire publiquement que le Finlandais allait devoir prouver sa valeur face à Lewis Hamilton s’il ne voulait pas être remplacé par un autre (top) pilote en 2018.

Bottas ne se fait toutefois pas trop de soucis concernant cette pression.

"Williams, mon ancienne équipe, et Mercedes sont deux équipes qui veulent gagner et avoir du succès. Ce qui m’a réellement convaincu chez Mercedes, c’est qu’ils ont vraiment envie de succès ! Même s’ils ont gagné tous les titres depuis 3 ans, cela ne leur suffit pas."

"C’est très facile de se mettre la pression, de se stresser. Mais, en Formule 1, j’ai remarqué que si vous laissez la pression s’accumuler, cela ne peut que vous faire du mal au final."

"Mes objectifs sont toujours très élevés, j’aime fixer la barre très haut. Alors je crois que si la pression doit venir, elle viendra plutôt de moi que de l’extérieur."

"Je veux gagner des courses et des titres. Et, en ce sens, l’objectif n’a pas changé depuis que je suis arrivé en Formule 1. Je ressens beaucoup de soutien de la part de Mercedes et cela va certainement m’aider dans toutes les situations que je vais rencontrer."

"Finalement, le but est toujours de pousser une voiture à ses limites, au maximum. Ca ne changera jamais," conclut-il.