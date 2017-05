Sa troisième place en qualifications pourrait sembler être un échec, mais Valtteri Bottas a signé une très belle performance en suivant de très près les Ferrari, comme à Sotchi le mois dernier lorsqu’il était en embuscade derrière les monoplaces rouges. Toutefois, le chemin vers la victoire sera plus compliqué qu’en Russie.

"Ce week-end a été compliqué pour nous" reconnaît-il. "Nous avons bien démarré en essais et nous nous sommes un peu perdus sur les réglages, ce qui nous a fait perdre du temps. Je pense que Lewis a, en plus, rencontré des difficultés avec le trafic en Q2, ce n’est pas un week-end simple pour nous".

"Je pense que Ferrari a la main actuellement, leur voiture est plus maniable. Ils étaient plus rapides en qualifications et je félicite Kimi pour la pole, mais la course sera différente et l’on sait que certaines choses peuvent se produire".

Les Ferrari ont surtout étonné par leur faculté à signer un tour rapide dès leur première tentative, là où les Mercedes avaient besoin d’un tour de chauffe à rythme élevé pour que les Pirelli soient dans leur fenêtre idéale de fonctionnement.

"C’est un problème ici, nous n’arrivons pas à mettre l’avant et l’arrière sur la même fenêtre de fonctionnement optimal et dans des températures similaires, cela nous prend deux ou trois tours pour faire monter la température et bien équilibrer la voiture pour avoir confiance".

"Cela a été un problème, chez Ferrari ils semblent plus à l’aise pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement et elle semble bien plus stable. C’était toutefois serré mais c’est Monaco et tout peut arriver en course. J’aurais préféré partir en première ligne mais tout est possible de la troisième place" poursuit Bottas.

"Cela pourrait poser problème après une période de voiture de sécurité, pour remettre les pneus en température, mais tout le monde aura ce souci. Je pense que nous pourrons lutter avec Ferrari, il y a toujours une voiture de sécurité ici et cela crée des opportunités donc j’espère que nous pourrons rester dans leur sillage et en profiter".

Bottas se montre en tous cas satisfait des nouvelles monoplaces, très rapides sur ce circuit si particulier : "C’est très amusant, tous les virages se passent plus vite et surtout ceux à vitesse moyenne, donc j’ai pris beaucoup de plaisir, mais ce n’est pas simple".

Les pneus ne joueront pas un rôle aussi important que lors des courses précédentes, ce qui vaut aussi pour les stratégies qui seront plus ou moins les mêmes pour tout le monde.

"On ne peut pas faire grand chose au niveau de la stratégie car les pneus dureront longtemps. Ils sont un peu trop durs pour ce circuit et il s’agira juste de se jouer des voitures de sécurité ou de ce genre de choses car lorsqu’on s’arrêtera, quel que soit le moment, ce sera la seule fois".

Bottas est conscient que l’on peut tout perdre au départ mais l’assure, c’est le meilleur moyen de tenter un dépassement car une fois lancées, les monoplaces auront du mal à se suivre et à se dépasser.

"La distance jusqu’au premier virage est assez courte et il faut prendre un départ énorme si l’on veut gagner une place, mais c’est la que se situe la meilleure opportunité, et c’est ce que nous essaierons de faire" prévient-il.

En dépit d’un week-end difficile, Mercedes essaie de garder l’espoir de battre Ferrari grâce à Bottas, ce qui est aussi l’objectif de ce dernier : "Nous avons eu des difficultés, surtout lors de la deuxième séance d’essais. C’était un moment à part et nous sommes un peu revenus dans la course après. Nous ne sommes pas aussi compétitifs que lors des autres week-ends car Ferrari est en forme".