Valtteri Bottas s’attend à pouvoir courir sur un pied d’égalité avec Lewis Hamilton chez Mercedes cette année, tout comme c’était le cas entre le Britannique et Nico Rosberg jusque-là.

Le Finlandais, confirmé hier chez Mercedes pour une année (avec des options pour les suivantes), compte jouer sa carte pour les victoires et le titre.

"Je suis nouveau mais je ne suis pas là pour être n°2," lance Bottas.

"Nous sommes, avec Lewis, dans la même équipe, avec les mêmes voitures et le même matériel, pour gagner des courses. Je suis certain que Mercedes va nous laisser nous battre, de manière ferme mais juste."

"On sait tous que Lewis est un grand pilote, qu’il est très rapide. Cela va donc être un défi d’être plus rapide que lui, surtout qu’il connait très bien l’équipe. Il est chez Mercedes depuis longtemps. Mais nous pouvons faire un bon duo."

"Je ne le connais pas encore très bien mais je ne pense pas qu’il y aura de problèmes entre nous," ajoute le Finlandais.

"Je suis certain que nous pourrons bien travailler ensemble, pour l’équipe. Mais j’ai évidemment un but personnel qui est de gagner. Je veux êter performant dès la première course, aussi rapide que la voiture le peut. Dès Melbourne je veux pouvoir extraire tout ce qu’il y a dans la voiture."

"Je sais de quoi je suis capable, je sais que ce sera très serré avec Lewis. Mais j’ai la chance de me battre pour des victoires et des titres, c’est le seul objectif de ma carrière et je vais donc tout faire pour l’atteindre."

"Rien ne nous garantit encore le niveau de la voiture de cette année mais Mercedes a tant gagné ces derniers temps. Mois je n’ai pas encore gagné. Donc je vais me donner à fond. Il est temps d’écrire un nouveau chapitre dans le livre de ma carrière, il est temps d’aller chasser les victoires et bien, bien plus, après ça."