Valtteri Bottas est parti en pole position mais sa Mercedes n’était vraiment pas bien réglée pour cette course de Bahreïn.

Très rapidement, ses pressions de pneus se sont envolées en début de course, alors qu’il n’avait aucune monoplace à suivre. Il a été une proie facile pour Sebastian Vettel, qui l’a passé en s’arrêtant plus tôt.

"La course a été vraiment délicate pour moi. J’ai eu beaucoup de mal à avoir un bon rythme durant toute la course," confie le Finlandais à l’arrivée.

"Lors du premier relais, j’ai eu un gros problème avec les pressions des pneus, ce qui expliquait pourquoi j’avais tant de mal à tenir le train arrière en place. Mais même lors des autres relais, le train arrière a toujours été le facteur limitant de mon rythme."

Bottas admet qu’il ne pouvait rien faire de plus et a sauvé la 3e place sur le podium.

"Je n’avais plus d’outils à ma disposition. J’ai tout essayé avec les réglages accessibles depuis le volant mais j’avais du survirage tout au long de la course. Ceci explique mon rythme si lent et c’est vraiment dommage. Mon objectif était de finir bien, bien plus haut aujourd’hui."

Le Finlandais espérait en effet transformer sa 1ère pole en 1ère victoire. C’est donc partie remise.

"Oui... cela reste toutefois le meilleur week-end avec Mercedes. Et il y a bien plus à venir," promet-il.

A un moment, Bottas a eu l’ordre de laisser passer son équipier.

"C’est la pire chose à entendre pour un pilote, probablement. C’est comme ça. Je l’ai fait parce que Lewis avait le potentiel pour aller chercher Sebastian. Ce n’est pas arrivé au final mais l’équipe a essayé et je le comprends parfaitement. Pour moi c’était dur mais c’est la vie. Je n’allais pas assez vite aujourd’hui, c’est tout."