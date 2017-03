Arrivé à Melbourne, Valtteri Bottas a confié aux journalistes qu’il se sentait déjà proche de Lewis Hamilton et de ses performances, et ce malgré la pression mise par ses patrons, Toto Wolff et Niki Lauda, ces derniers jours.

Le Finlandais souhaite rassurer avant le premier Grand Prix de la saison, son premier grand test.

"Je pense que c’est normal de voir que j’étais un peu derrière Lewis lors des essais. Comme vous pouvez le deviner, j’étais en train de m’habituer à ma nouvelle équipe, à la nouvelle voiture, aux boutons sur le volant. Tout est différent par rapport à ce que j’ai connu," explique-t-il en Australie.

"La voiture s’est aussi comportée assez différemment par rapport à ce à quoi j’étais habitué chez Williams. Mais chaque jour a apporté son lot de progrès. Je l’ai vu et je l’ai senti."

"J’ai pu faire des relais longs et des relais courts. J’ai senti à la toute fin de mes essais que j’étais de plus en plus à l’aise. Pour moi, je suis assez proche de Lewis. Mais ce n’était que des essais, nous ne pilotions pas en même temps, pas aux mêmes heures de la journée, avec des plans différents, des programmes différents. C’est donc impossible de dire exactement quelle est l’écart entre nous mais je pense que nous allons le découvrir très bientôt !"

Bottas prévient aussi qu’il ne faudra pas le juger uniquement sur cette première course.

"Je sens vraiment que mon rythme de progression sera très grand cette année. Je sens que chaque moment passé à bord de la Mercedes me permet d’être meilleur et plus à l’aise."

Le nouveau pilote de Brackley accueille sa rivalité à venir avec Hamilton à bras ouverts.

"C’est une grande opportunité autant qu’un grand défi. Il n’y a aucun doute que je vais devoir prouver ce que je vaux devant un grand nombre de personnes. Et prouver à l’équipe que je mérite ma place. Je préfère voir tout ça de manière très positive. Alors je considère juste que c’est une très grande chance dans ma carrière de pouvoir enfin me battre pour des victoires et, avec un peu de chance, le titre."

"Alors affronter Lewis, ça m’excite. Il est triple champion du monde, il est une grande référence pour moi parce que tout le monde sait à quel point il est bon. C’est donc une bonne chose d’être équipier avec Lewis. Je souhaite juste que nous aurons une excellente première année dans cette nouvelle ère pour la Formule 1."

Bottas sait donc qu’il aura fort à faire face à Hamilton mais n’en reste pas moins persuadé qu’il peut briller dès ce week-end. Avec une première victoire à la clé ?

"Ce serait une façon parfaite de démarrer ma saison et ma carrière avec Mercedes ! Mais je n’y pense pas trop. C’est bien entendu ce que je souhaite pour moi mais je me focalise toujours sur le travail et celui que doit mener mon équipe. Si tout se fait de manière parfaite, pour elle et pour moi, alors c’est possible. Mon but est de toute façon de démarrer cette saison 2017 de bonne façon et d’engranger rapidement de bons résultats."