Souvenez-vous : Toto Wolff avait confié que tous les pilotes du plateau, ou presque, l’avaient contacté après l’annonce de la retraite surprise de Nico Rosberg.

Le patron de Mercedes en Formule 1 déclarait en décembre que seuls Kimi Raikkonen et Daniil Kvyat n’avaient pas cherché à en savoir plus sur le baquet laissé libre par le nouveau champion du monde en titre.

Valtteri Bottas a confirmé qu’il n’avait pas perdu de temps.

Malgré un contrat en cours avec Williams, "j’ai appelé Toto le jour même où Nico a fait son annonce," confirme le Finlandais, qui a fini par remplacer Rosberg.

"En tant que pilote de course, vous voulez toujours être au volant de la toute meilleure voiture," justifie Bottas.

"Lors de mon appel, j’ai été très clair avec Mercedes : je veux gagner des courses et devenir champion du monde."

"C’est un énorme défi pour moi mais aussi une énorme opportunité. Je sais aussi que si j’ai la voiture pour devenir champion du monde, j’aurai aussi à battre Lewis. Je respecte énormément ce qu’il fait, ses résultats, son talent. Ce sera certainement difficile d’avoir du succès face à lui."

Bottas reconnait toutefois que le timing est le meilleur possible.

"Si j’étais arrivé chez Mercedes en 2016 (un an avant), cela aurait été bien plus difficile. Là, nous avons de nouvelles règles techniques, c’est nouveau pour tout le monde. Les voitures seront plus rapides, les pneus seront différents. C’est toujours un avantage de connaitre l’équipe et ses systèmes depuis longtemps mais je peux rattraper ça. Je vais apprendre très, très vite."