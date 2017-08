Valtteri Bottas reste satisfait de son début de saison, avec sa nouvelle équipe, Mercedes.

Le Finlandais a signé ses 2 premières victoires avec l’équipe championne du monde en titre, ce qui n’est pas si mal étant donné la compétitivité de son équipier mais aussi de Ferrari cette année.

Bottas sent de toute façon qu’il est toujours sur une pente ascendante et il attend encore mieux de sa 2e partie de saison.

"Je pense, après cette première moitié de saison, qu’il y a des choses que je peux encore améliorer, si je continue à travailler avec l’équipe comme nous l’avons fait si bien jusqu’à maintenant. Je sais déjà que la 2e moitié sera meilleure pour moi, que mes meilleures performances sont à venir," prévient Bottas.

Il a en effet clairement laissé entendre qu’il souhaitait jouer le titre, lui aussi.

"C’est en effet comme ça que je le ressens. Je ressens aussi que je peux encore progresser alors j’attends avec impatience la suite de cette saison. Disons que mes débuts ont été moyens selon mes propres standards, même s’il y a bien évidemment eu de très bons moments. J’en veux plus et que je sais que je peux faire plus."

Avec 33 points de retard sur Vettel tout est en effet jouable encore.

"J’espérais être en effet dans une position un peu meilleure au championnat. Dans celui des constructeurs nous sommes en tête et c’est pas mal, mais nous avons connu des courses difficiles. Ce n’est pas idéal parce que, pour Mercedes, seule la victoire peut être satisfaisante. Il ne peut y avoir d’autres objectifs. Nous avons donc du travail à faire, nous savons où. Monaco et la Hongrie l’ont prouvé."

Deux circuits lents qui ont coûté des points à Mercedes et à ses pilotes face à Ferrari. Mais la donne pourrait changer après la pause.

"Je pense vraiment que les deux prochaines courses à Spa et à Monza devraient, sur le papier, être un peu meilleures pour nous face à Ferrari. Mais ils ont aussi progressé sur ce genre de circuits rapides. Donc nous devons travailler, notamment sur les configurations qui nécessitent le maximum d’appuis aérodynamiques."

"Il y aura en effet pas mal de circuits encore qui vont demander beaucoup de charge aéro. A Spa, il faut être efficient. A Monza, il faut très peu d’appuis. Mais à partir de Singapour il faudra de la charge à nouveau, comme à Suzuka. Il faut progresser avant ces circuits sinon cela pourrait être délicat pour nous en fin de saison face à Ferrari."