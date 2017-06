Propulsé au rang de pilote Mercedes quelques jours après la retraite surprise de Nico Rosberg, Valtteri Bottas n’a obtenu qu’une année de contrat dans l’équipe allemande.

Avec la pression du résultat, Bottas s’en est bien sorti puisqu’il a signé une pole position, remporté une course, et obéi aux divers ordres qui lui ont été donnés. Si bien que tant son équipe que son équipier, Lewis Hamilton, se sont montrés ravis de l’ambiance qui règne au sein de Mercedes.

"Bien sûr, j’espère rester chez Mercedes" avoue-t-il. "Il est encore trop tôt pour en parler, je pense faire du bon travail actuellement et je me concentre sur le présent".

"Je ne connaissais pas bien Lewis avant le début de la saison et nous allons mieux nous connaître au fil de la saison. Nous sommes très différents, j’aime rester dans un environnement calme, à la maison avec ma famille, je suis très prudent au sujet de ma vie privée alors que Lewis est plus sociable et ouvert aux gens".

Des différences qui n’empêchent pas de cohabiter sous le même toit et d’être efficaces pour l’équipe : "Nous avons une relation très professionnelle et nous nous respectons, ce qui nous empêche pas de vouloir battre l’autre. Nous l’acceptons et nous pouvons travailler ensemble, il y a un très bon esprit d’équipe".

Pour convaincre Mercedes de le garder, Bottas devra continuer à aligner de bons résultats. Ce sera plus facile avec une W08 moins capricieuse.

"Oui, pour le moment notre voiture reste encore trop sensible à ses réglages. Mais la saison est encore très longue et nous avons bien remonté la pente au Canada, parce qu’à Monaco Ferrari était bien devant nous. Nous avons beaucoup progressé, nous avons trouvé un meilleur réglage et une meilleure façon d’utiliser les pneus."

"Quand tout sera résolu, ce sera plus facile de se concentrer sur les résultats."