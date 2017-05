Après avoir été largement dominé par son coéquipier Valtteri Bottas à Sotchi, Lewis Hamilton n’est pas apparu trop rancunier. Le Britannique a même franchement félicité le Finlandais pour sa première victoire en F1. Un signe qui montre que la relation entre les deux pilotes Mercedes est actuellement au beau fixe.

« Lewis a dit qu’il était très heureux pour moi, et c’était vraiment sympathique de sa part » se réjouit Valtteri Bottas. « Nous avons été capables d’être très professionnels jusqu’à présent. »

« S’il avait fini devant moi, je lui aurais dit honnêtement qu’il avait fait un travail formidable, et réciproquement. C’est bon de voir cela de la part d’un triple champion du monde. Les pilotes Ferrari m’ont dit aussi ‘bien joué’. »

Valtteri Bottas a donc connu le meilleur week-end de sa carrière en F1. Il se doute bien qu’il n’en ira pas ainsi à chaque Grand Prix…

« Ce sera une longue année, et à un moment donné, la situation pourrait devenir un peu plus délicate. Pour le championnat du monde, il pourrait y avoir moins de ce genre de félicitations, et plus de batailles en piste. »

La relation entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton s’était largement envenimée dans les coulisses de l’écurie, puisque les performances des deux pilotes étaient très proches en piste. Si Bottas venait à nouveau concurrencer de très près l’Anglais, Toto Wolff n’a-t-il pas peur que l’ambiance redevienne toxique à Brackley ?

« Leur relation est tout à fait intacte » assure aujourd’hui le directeur de l’écurie. « Lewis était l’un des premiers à aller féliciter Valtteri pour sa première victoire. Et cela montre le respect qu’ils ont l’un pour l’autre. »

« Ils sont tous les deux des féroces compétiteurs et veulent gagner des courses et se battre pour le championnat. Mais je ne pense pas que cela affectera leurs relations et leur implication dans l’équipe, comme cela avait été le cas entre Nico et Lewis ces dernières années. C’est une relation complètement différente. »

Niki Lauda, le directeur non-exécutif de l’écurie, abonde dans le même sens que Toto Wolff. Pour l’Autrichien, la personnalité de Bottas joue pour beaucoup…

« Leur relation n’a pas été tellement tendue jusqu’à présent, et ils ont été sympathiques l’un envers l’autre parce que le Finlandais ne parle pas beaucoup. C’est mieux que l’an passé. Lewis est un professionnel et notre autre pilote aussi. Donc je ne vois aucun problème parce que Valtteri a gagné cette course. Ils se respectent l’un l’autre, et c’est le plus important. »