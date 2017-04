Valtteri Bottas a remporté son premier Grand Prix de Formule 1, au bout de sa 4e course seulement pour Mercedes, mais bien plus dans sa carrière.

Le Finlandais était évidemment aux anges sur le podium de Sotchi, après avoir fait la différence au départ et très bien géré son rythme de course devant les Ferrari de Vettel et Raikkonen.

"C’est génial. Ça a pris pas mal de temps pour gagner en Formule 1, plus de 80 courses pour moi. Mais ça valait vraiment le coup d’attendre. Ça valait le coup de suivre tout cet apprentissage," déclare Bottas.

Le pilote Mercedes se souvient...

"C’est une opportunité étrange qui est venue de nulle part pendant l’hiver. Rejoindre cette équipe pour remplacer Nico Rosberg. Et voilà, aujourd’hui elle a permis que je réalise mon rêve. Alors je remercie toute l’équipe. Cela n’aurait pas été possible sans elle. C’est génial."

"Nous avons eu un début de saison délicat, une bataille avec Ferrari, mais aujourd’hui nous en sommes sortis devant eux. Maintenant il va falloir continuer à pousser, à finir avec les deux voitures. Faire des doublés si possible. Mais, pour le moment, je suis juste très heureux."

Bottas est apparu très ému sur le podium.

"Normalement je ne suis pas comme ça. Mais entendre l’hymne finlandais a été spécial. Cela ne me parait pas réel. J’espère que c’est la première fois d’une longue série. C’était en tout cas une de mes meilleures courses. Cela va me donner beaucoup de confiance. Je savais que je pouvais le faire mais c’est toujours bien d’en avoir la confirmation avec les résultats au bout."