Valtteri Bottas avait des sensations un peu contrastées à l’issue des qualifications à Sotchi.

Le Finlandais, qui peut se réjouir d’avoir encore battu Lewis Hamilton dans cet exercice, constate toutefois que Ferrari a progressé au point de se placer devant sur un tour rapide maintenant.

Pour Bottas, 3e sur la grille en Russie, la partie s’annonce serrée pour demain.

"Nous pouvons clairement voir des résultats des qualifications que Ferrari était plus rapide aujourd’hui. Nous étions plus proches sur la fin mais pas assez..." constate-t-il.

"Tout le week-end ils ont eu l’avantage sur nous en rythme pur. Ils arrivent à sortir bien plus des pneus ultra-tendres que nous. Sur le rythme de course par contre, c’est serré."

"Nous avons progressé avec les pneus aujourd’hui mais pas assez visiblement. Nous sommes sur la deuxième ligne mais, comme d’habitude, c’est demain qui comptera."

Bottas est-il surpris de voir Ferrari plus rapide le samedi maintenant ?

"Nous n’avons jamais été confiants d’avoir la voiture la plus rapide ici. Ferrari est très forte à Sotchi. Et lors des trois premières courses, ils ont montré leur rythme le dimanche aussi. Ils seront encore forts demain et difficiles à battre."