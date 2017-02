Valtteri Bottas reconnait qu’il n’a pas encore eu beaucoup de temps pour discuter avec Lewis Hamilton, malgré les réunions de travail qui s’enchainent à Brackley pour préparer la saison 2017 chez Mercedes.

"Nous avons chacun eu nos propres réunions avec nos propres ingénieurs," explique le Finlandais.

"Nous nous sommes croisés rapidement. Il m’a souhaité la bienvenue et m’a félicité."

"Je suis vraiment heureux de l’avoir comme équipier cette année," ajoute Bottas.

"C’est une grande chance pour moi de prouver mon talent. J’ai toujours voulu, dans ma carrière, avoir les meilleurs équipiers possibles. Là j’en ai vraiment un !"

Bottas sait qu’il va jouer gros cette saison puisque son contrat ne porte que sur une seule année et beaucoup de gens aimeraient déjà voir Fernando Alonso ou Sebastian Vettel à sa place en 2018 !

"Je comprends tout à fait que l’accord avec Mercedes ne soit pas plus long à ce stade. C’est normal que l’équipe souhaite d’abord voir comment je me comporte. Ca me va, c’est comme ça. J’ai toujours dû gagner ma place... mais je sais comment piloter."