Quelle approche Valtteri Bottas doit-il avoir pour signer un contrat à long terme avec Mercedes ?

Le Finlandais admet être partagé entre deux approches : être totalement au service de son équipe ou prouver qu’il a lui aussi les capacités de gagner des victoires et des titres face à un Lewis Hamilton très dur à battre lorsque les conditions sont réunies.

"Je n’ai qu’une année à mon contrat et je sais donc que tout ce que je fais cette année est important. Tout est scruté et analysé. Par les fans, par les médias, par mon équipe, évidemment. Quand je me présente à une course, gagner est bien sûr la première chose qui me vient à l’esprit. Mais je sais aussi que le travail pour l’équipe est la priorité," explique Bottas.

"Pour assure un contrat à long terme avec Mercedes je dois donc être constant. Ce ne sera pas facile parce que Lewis est très fort et Ferrari est très proche de nous. Parfois même meilleure que nous en certaines occasions."

Alors quelle est la meilleure approche ?

"Je crois qu’il est temps pour moi d’essayer de gagner à nouveau," sourit Bottas. "D’autant plus que nous sommes à Bakou ce week-end et j’ai adoré y piloter l’an dernier. Je me sens très à l’aise sur ce circuit."

Bottas peut en tout cas compter sur le soutien de Toto Wolff, pour le moment.

"Valtteri est très fort en ce moment. Je n’aurais jamais pensé qu’il dépasse nos espérances au bout de sept courses après avoir rejoint l’équipe à la dernière minute cet hiver. Il a signé une pole, gagné une course et a réussi à concurrencer Lewis en certaines occasions. Il doit simplement réussir un week-end de bout en bout et je suis certain qu’il y arrivera."

L’Autrichien admet avoir déjà reçu de nombreux coups de fil pour 2018, peut-être même celui de Fernando Alonso.

"Mais je ne vous dirai pas qui veut piloter pour nous !"