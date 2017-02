Valterri Bottas livre ses premières impressions après avoir tourné une demi-journée à bord de la nouvelle Flèche d´Argent. Le Finlandais est très satisfait du travail que Mercedes a pu abattre durant l´hiver, et selon lui, de nombreuses différences avec les voitures de l´an dernier sont à noter.

Valterri confie à Nextgen-Auto.com comment il perçoit la voiture de 2017.

"Complètement différente d´une voiture de la saison de 2016. Tu sens significativement les hautes charges, tout comme à quel point la voiture produit plus d´adhérence. Mais d´un autre côté, c´est encore et toujours une voiture de course avec 4 roues, un moteur et un volant. Ce n´est pas comme si nous avions tout réinventé."

"Tout m´a l´air bien. Nous travaillons en ce moment beaucoup sur la mécanique, examinons tous les systèmes, essayons déjà de voir où en est l’endurance. Je n´accorde aucune valeur aux temps au tour, ils sont sans valeur. Ce qui est important, c´est que l´on mange du kilomètre. J´ai déjà pu piloter la voiture à Silverstone, mais à présent, les tests ont réellement commencé, c´est tout à fait différent."

Est-ce vraiment aussi fatigant de piloter que beaucoup l´ont supposé ?

"Tu sens très bien combien d´appuis la voiture génère ! Tu vois aussi de manière très claire à quel point tu es rapide dans les virages. Mais je me suis préparé très sérieusement pour la saison, c´est pourquoi je n´ai aucun problème."

"Nous avons effectué plus de kilomètres qu´une distance parcourue lors d´un Grand Prix, et tout cela seulement en une matinée, ce qui donne un bon bilan intermédiaire à l´équipe et pour la voiture. Je ne peux vraiment pas me plaindre de mon premier jour de travail."

"Ce qui importe le plus, lors de ces 4 jours, c´est la fiabilité. Tu préfères avoir les problèmes ici plutôt qu´à Melbourne ! Mais jusqu´ici, la voiture a très bien fonctionné. L´équipe a réalisé un travail génial durant l´hiver."

"Je n´ai encore jamais piloté de voiture de course qui produit tant d´appui. C´est très impressionnant. A ce propos : je trouve les voitures ravissantes, et pas seulement les Flèches d´Argent. Ce sont des voitures géniales, et c´est important pour la Formule 1."

Qu’a-t-il le plus remarqué ?

"J´ai eu un peu trop à faire, il m´a manqué un peu de temps pour regarder les autres voitures. Pour moi, ce sera réellement intéressant dans 2 semaines, lorsque la plupart des équipes auront apporté leurs premières évolutions."

Et comment cela se passe avec Lewis Hamilton ?

"Très bien. Je ne vois aucun problème avec lui. Nous partageons nos données. Notre but est de mener l´équipe en tête. Et cela suppose aussi que nous partagions ce que nous apprenons."

Bottas est l´un des rares pilotes à avoir fait de long relais ce matin. Que peut-il dire sur les pneus ?

"On dirait que l´on peut vraiment y aller fort sur des longues périodes. Tu peux de manière générale attaquer plus brutalement avec ces pneus et cette voiture. Cela me plaît. Je peux rouler à fond dans le virage numéro 3, ici à Barcelone."