Valtteri Bottas, que ce soit par la voix de Mark Webber ou de David Coulthard, a été récemment averti : il devra rapidement montrer qu’il n’est pas là que pour être le faire-valoir de Lewis Hamilton chez Mercedes, en faisant ses preuves dès le premier Grand Prix. Ces deux dernières années, Mercedes a d’ailleurs signé des doublés à Melbourne. Un tel résultat conviendrait évidemment au Finlandais, mais il ne veut pas brûler les étapes.

« Bien sûr, ce serait une bonne manière de démarrer. Bien sûr, nous avons besoin de voir où nous en sommes face à toutes les autres équipes. C’est une saison complètement nouvelle, une nouvelle ère, j’ai une nouvelle équipe, mais c’est toujours le but ultime. Je me sens à la bonne place et vraiment, c’est comme un rêve qui devient réalité, de faire partie d’une équipe comme cela, qui a tant dominé les trois dernières années. »

Un doublé Mercedes, certes, mais Valtteri Bottas se satisferait-il vraiment de finir derrière Lewis Hamilton ?

« Bien sûr, les objectifs de résultats vont être totalement différents pour moi que durant les dernières années, mais comme je l’ai déjà dit, nous devons attendre et voir où nous en sommes, vraiment. Comme pilote, bien sûr, vous voulez toujours être en première ligne et à la meilleure place, la première, mais attendons de voir, progressons étape par étape et jour par jour… »

« Je me fixe toujours des objectifs très élevés et dès la première course, tout de suite. Je veux avoir une performance à la hauteur de la voiture. C’est mon but. Bien sûr, je progresse étape par étape et jour par jour, mais je veux commencer à un très haut niveau et continuer à m’améliorer ensuite. »

Le Finlandais devra rapidement se dessiller les yeux puisque Niki Lauda a prétendu qu’il était deux dixièmes moins rapides que Lewis Hamilton. Mais le Finlandais se sent « bien préparé ».

« Je me sens vraiment prêt à courir. Je pense que nous avons tiré le plus possible de cette courte période de temps pendant laquelle j’ai dû me préparer avec l’équipe et tout faire à la perfection. Bien sûr, la courbe d’apprentissage est toujours énorme pour moi puisque depuis la mi-janvier, jusqu’à aujourd’hui, j’apprends toujours, mais je pense que les essais hivernaux étaient bons. Chaque fois que j’étais dans la voiture, je me sentais de mieux en mieux et je suis sûr que cela va continuer. »

« Je sens que je suis très proche d’extraire presque tout de la voiture, d’être absolument parfait. Je suis prêt à amener la voiture où elle devrait être, je connais son rythme, ses limites, je m’y sens à l’aise. »

Paddy Lowe, le nouveau directeur technique de Williams, anciennement chez Mercedes, a confié que l’écurie de Grove avait certains éléments encore inconnus à Brackley. Maintenant qu’il a fait le mouvement inverse, Valtteri Bottas peut aussi sûrement comparer…

« Bien sûr, je vois beaucoup de différences entre les équipes. Vraiment, il y a des choses très très bonnes chez Williams, des choses énormément impressionnantes chez Mercedes. Williams a des installations formidables, un bon personnel, beaucoup d’ingénieurs intelligents, donc bien sûr, les deux équipes ont beaucoup de points forts, mais aussi des différences dans leur manière de travailler, donc il est difficile de relever exactement les domaines qui sont peut-être meilleurs, mais dans l’ensemble, comme les dernières années l’ont montré, Mercedes est une équipe qui gagne, donc ils ont cette mentalité de gagnants pour le moment. »

« Mais je suis vraiment d’accord avec Paddy. Williams est une équipe formidable et a un potentiel massif. C’est dommage que nous n’ayons pas pu obtenir ces résultats ensemble mais je pense que l’équipe le mérite, je pense et j’espère que son futur sera bon. »