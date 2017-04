Comme Lewis Hamilton, son équipier chez Mercedes, Valtteri Bottas s’attend à ce que l’équilibre des forces bouge à chaque Grand Prix entre l’équipe allemande et Ferrari, sa rivale directe en ce début de saison 2017 pour les victoires.

Pour l’instant, Ferrari mène par deux victoires à une, notamment grâce à un rythme de course plus élevé que chez Mercedes. Hamilton et Bottas ont en effet remporté les trois poles des trois premiers Grands Prix.

"Je pense effectivement qu’en qualifications, nous sommes probablement un peu devant Ferrari. Cela dépend du circuit, bien évidemment, mais sur la moyenne des trois premières courses, nous sommes un peu meilleurs qu’eux," analyse Bottas.

"Il ne faut pas oublier que nous parlons uniquement de centièmes de seconde. L’écart était un peu plus important à Bahreïn parce que Ferrari a probablement privilégié encore plus la course et la tenue des pneus."

"Le dimanche ils sont donc un peu meilleurs que nous pour l’instant. Sur les longs relais et avec beaucoup d’essence ils sont plus rapides. Mais là encore c’est très serré et cela devrait dépendre des circuits et des conditions. L’équilibre pourrait changer d’une course à l’autre."

Que prédit le Finlandais pour le prochain Grand Prix en Russie ?

"C’est encore un circuit très différent des trois premiers. L’asphalte est différent, les températures sont plus fraiches, le tracé n’a aussi rien à voir. Mais je pense que ce sera encore serré. Alors la moindre évolution, le moindre dixième gagné, sera toujours bon à prendre et nous aidera énormément."

"Ferrari a finalement fait un meilleur travail que nous à Bahreïn, alors j’ai un sentiment un peu étrange parce que je ne sais pas pourquoi mon rythme de course était si lamentable, toutes proportions gardées. Je sais que ça ne vient pas de mon pilotage alors nous allons bien analyser ça et trouver les raisons qui ont fait que j’ai eu plus de mal que Lewis face à Vettel."