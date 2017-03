Valtteri Bottas a déjà réagi aux propos de Niki Lauda, qui a comparé sa performance à celle qu’aurait pu faire Nico Rosberg, le champion du monde en titre, lors du Grand Prix d’Australie.

Le Finlandais, qui a terminé 3e à Melbourne, a pourtant été distancé lors du premier relais, avant de revenir sur son équipier lors de la fin de la course.

"C’est sympa ce qu’a dit Niki !" déclare Bottas.

"Il est évidemment toujours difficile de se comparer mais s’il dit ça, c’est sympa. Il y a bien plus à venir de ma part en tout cas. Ce n’était que la première course de l’année, ma première avec Mercedes. Je vais vraiment m’améliorer énormément... mais c’est cool d’entendre ça de sa part. On sait à quel point il est exigeant."

"C’est bien d’être déjà au niveau, comme on dit. Mais en tant que pilote, on cherche et on trouve toujours des choses à améliorer. Pour la course qui suit ou pour l’avenir. Par exemple, je n’étais pas content de mes qualifications en Australie. Je m’étais fixé une barre bien plus élevée que ça et je n’ai pas réussi à la franchir. Mais vous en tirez les leçons, vous apprenez."

"En course, la voiture se comportait tellement mieux avec les pneus tendres lors du 2e relais. Le principal est donc, pour nous, de comprendre pourquoi ça n’allait pas aussi bien avec les ultra-tendres. Pourquoi nous surchauffions cette gomme et perdions donc de l’adhérence."

"Mais, au global, je pense avoir fait un bon début avec l’équipe. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour préparer cette première course. Il faut maintenant continuer sur cette lancée de mon côté."

Bottas ne compte pas sur les autres pour l’aider à progresser. Pour cela il restera très... finlandais.

"Je me fixe toujours des objectifs très durs à atteindre. C’est ce qui fonctionne dans notre culture nordique. Cela fonctionne pour moi aussi, ça me fait travailler plus dur encore. A Melbourne je n’ai pas hésité à faire mon auto-critique et je n’en ressors rien de négatif. Il est bon pour moi de souligner mes forces comme mes faiblesses. Ca ne m’inquiète pas."

"Le premier week-end de cette saison a donc loin d’avoir été idéal mais c’est un début décent avec mon équipe, c’est une première bonne nouvelle page dans ma carrière. Je sais qu’il y a tant de bonnes choses à venir. Je dois continuer à croire en moi et tout ira bien."