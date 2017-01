Valterri Bottas semble très heureux de son transfert chez Mercedes et pas seulement parce qu´il a l´opportunité de piloter au sein de l´équipe détentrice des titres mondiaux depuis trois ans maintenant.

Le pilote est surtout touché de voir que sa nouvelle écurie se réjouit de l´avoir, même si cette dernière a perdu Nico Rosberg, qui a choisi de prendre une retraite (très) anticipée.

« C´est tout simplement génial. L´équipe m´a accueilli chaleureusement. Tout le monde a applaudi lorsque j´ai été présenté. J´étais pas mal excité et soudainement, je n´ai plus su ce que je devais dire. Cela a été une belle première impression. Mais à présent, je dois apprendre à connaître beaucoup de nouvelles personnes et de nouveaux noms. C´est pourquoi je reste toute cette semaine à l´usine. »

Même si monter dans une Flèche d´Argent est un privilège - et un avantage pour être performant - Bottas va avoir une quantité de travail plus importante que les autres pilotes.

« C´est un défi que d´arriver aussi tard dans une équipe. C´est une nouvelle équipe, avec d´autres manières de procéder, et en plus il y a un règlement complètement nouveau ! Je dois maintenant beaucoup apprendre afin d´être sur la même longueur d´onde que les ingénieurs. Mais tout ce que j´ai pu entendre jusqu´à présent m´a l´air très intéressant. »