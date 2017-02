Valtteri Bottas sait qu’il est sous pression s’il veut garder son volant chez Mercedes au-delà de la saison 2017.

Le Finlandais n’a donc pas de temps à perdre et se fixe déjà un objectif très élevé : battre son équipier, le triple champion du monde Lewis Hamilton, pour le titre mondial.

"Mon but dans la vie est de gagner un titre mondial en Formule 1 et on m’a offert, maintenant, une vraie opportunité d’y arriver," confie Bottas.

Pour cela il sait qu’il doit battre Hamilton, en plus des éventuels autres pilotes si Mercedes ne domine pas.

"L’objectif immédiat, le premier, est effectivement de battre Lewis."

Pour y parvenir, Bottas a tenu sa parole et s’est entretenu avec Nico Rosberg. Mais il n’était pas question, officiellement au moins, de savoir comment gérer sa relation avec le Britannique.

"Ca a été bon de lui parler. Nico a été dans cette équipe si longtemps et il sait très bien comment fonctionne les choses du point de vue d’un pilote."

"La chose la plus importante est de savoir comment travaille Mercedes et comment collaborer avec eux pour tirer le meilleur de la voiture."