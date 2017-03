Devancé par Lewis Hamilton (pour 293 millièmes) mais aussi par Sebastian Vettel, Valtteri Bottas n’a pas réussi à assurer une première ligne pour Mercedes et devra se contenter de la 3e place sur la grille de départ. Il n’avait donc pas tout à fait le sentiment du devoir accompli en conférence de presse.

« La troisième position, ce n’est pas l’idéal. Dans l’ensemble, je suis content du résultat. J’en suis satisfait, parce que je suis fier de ce que cette équipe a fait avec cette voiture. J’ai seulement vu une petite partie de la préparation de cette nouvelle voiture, pour cette nouvelle ère en F1, mais c’est sympathique de voir que le travail paie. »

« A l’avant, les écarts semblent serrés cette année. De mon côté, je n’ai pas fait le moindre tour parfait, donc je ne suis pas satisfait. Demain est le jour qui compte. J’espère que nous pourrons être solides, comme durant les essais libres. »

Valtteri Bottas s’en veut particulièrement d’avoir laissé Sebastian Vettel s’infiltrer sur la première ligne aux côtés de son coéquipier.

« Dans l’équipe, ce que nous ne voulons pas, c’est avoir une autre voiture proche d’un de nos pilotes. Je suis toujours optimiste. Je peux être déçu pendant un petit moment mais je sais que nous pouvons faire de bonnes choses demain, et demain est le jour qui compte. Je me fixe des objectifs très élevés. Je ne les ai pas remplis aujourd’hui, mais une longue course nous attend demain. »