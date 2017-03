L’équipe espagnole Campos a annoncé son premier pilote pour 2017, il s’agit de Ralph Boschung, qui sort de deux saisons en GP3, lors desquelles il a à chaque fois fini à la onzième place au championnat. Le Suisse fera ses débuts lors des essais collectifs à Barcelone, qui auront lieu de lundi à mercredi.

Ralph Boschung, qui a obtenu son unique victoire en GP3 au Red Bull Ring l’an dernier, est content de pouvoir franchir un palier en passant dans la catégorie supérieure : "C’est génial de monter en Formule 2. En plus, en courant pour Campos, qui a une grande expérience en ayant travaillé avec des pilotes de haut niveau. je veux apprendre le plus de choses possibles. Mon objectif est de finir dans les points pour la première moitié de saison, puis obtenir mon premier podium une fois que j’aurai plus d’expérience avec la voiture."

Adrián Campos, chef de l’équipe du même nom, se réjouit de pouvoir aider un débutant : "Je suis ravi d’avoir Ralph dans notre équipe. C’est super d’avoir un pilote débutant chez Campos qui a déjà gagné des courses et s’est battu pour des podiums dans la série de haut niveau qu’est le GP3. Nous sommes excités à l’idée de l’aider à réaliser cette transition. Nous avons une saison prometteuse devant nous."