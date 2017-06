Chez Toro Rosso, on se dit probablement que le top 10 est à portée de fusil. Daniil Kvyat a en effet signé le 8e chrono cet après-midi, ce qui démontre que la monoplace italienne n’est pas trop mal à l’aise sur ce tracé.

"Il nous a manqué un peu de temps aujourd’hui, mais malgré le fait que je n’ai pas roulé autant que je le voulais, nous avons presque terminé le programme prévu," déclare Daniil Kvyat. "Heureusement, ceux que nous avons faits étaient bons malgré des conditions délicates. Il était facile de partir à la faute aujourd’hui. Je pense que nous sommes en bonne position, mais nous devons continuer à travailler. Demain est un autre jour."

Pour Carlos Sainz, cette journée a été un peu plus compliquée. "Cela n’a pas été la journée la plus facile pour moi. J’ai eu des soucis ce matin avec l’équilibre de la voiture et nous avons donc modifié certaines choses avant la séance de cet après-midi. Grâce à ça, j’étais plus à l’aise au volant, mais je n’ai pas pu le montrer à cause du trafic et des drapeaux jaunes. J’espère pouvoir faire mieux demain en faisant un tour parfait avec les pneus super tendres."