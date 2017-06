Renault F1 a conclu la première journée d’essais du Grand Prix du Canada tout près du top dix. Nico Hülkenberg a signé le douzième temps du jour en 1’14’’604.

Nico Hülkenberg et Jolyon Palmer ont connu un vendredi sans problème en accomplissant leurs programmes habituels en EL1 et en EL2 sur le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal.

"C’était un vendredi classique où nous avons fait tout ce que nous devions. Comme toujours, je pense que nous pouvons encore effectuer de nouvelles améliorations sur les voitures avant les qualifications de demain. Je suis convaincu qu’il en reste aussi à gagner de mon côté. C’est génial de piloter sur le Circuit Gilles Villeneuve avec cette monoplace. C’est vraiment l’un de mes circuits favoris," commente le pilote allemand.

"Nous devions un peu chercher l’équilibre en début de journée, mais c’est normal sur un circuit temporaire avec une piste ‘verte’," ajoute son équipier britannique.

"Nous avons bien progressé au fil des séances tout en en apprenant beaucoup sur les réglages et les pneus. Comme on pouvait s’y attendre, les sensations sont nettement meilleures en ultratendres. Il y en a encore en réserve et j’ai vraiment hâte d’être aux qualifications."

Nick Chester, Directeur technique, était ravi "d’avoir complété nos programmes dans leur intégralité pour nos deux monoplaces, couvrant les comparaisons aérodynamiques ainsi que de réglages."

"Comme prévu, la piste était sale au début, d’où des difficultés avec l’adhérence et l’équilibre. Nous avons progressé sur les réglages en vue de l’après-midi, en conjonction avec l’amélioration du tracé, et nous sommes raisonnablement satisfaits de notre travail ce vendredi. Il y en a encore davantage à venir sur le plan du rythme, tant du côté de la voiture que de celui des pilotes. Le top dix est donc clairement notre objectif demain."