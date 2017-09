Les Force India de Sergio Perez et d’Esteban Ocon se sont classées dans le top 10 aujourd’hui à Singapour et on est donc plutôt satisfait du côté des pilotes.

"Je suis très content de ma journée," se félicite Sergio Perez qui a signé le huitième temps cet après-midi.

"Nous avons quelques nouveautés sur la voiture et tout semble très bien fonctionner. Ce fut probablement notre meilleur vendredi de l’année au niveau de ce que nous avons appris et des améliorations sur la voiture. Les qualifications sont très importantes ici et il ne faudra donc pas se louper. Nous pouvons encore améliorer certaines choses et je pense que nous allons être compétitifs en qualification."

Esteban Ocon a signé le dixième chrono cet après-midi et il n’a pas l’air mécontent de lui.

"Ma journée a été très chargée, car j’avais un tas de choses à tester. La première séance n’a pas été facile, mais nous avons trouvé la bonne voie pour cet après-midi et j’étais satisfait. La voiture a beaucoup progressé tout au long de la journée. Nous avons beaucoup aussi beaucoup préparé la journée de demain."