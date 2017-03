Après seulement deux semaines d’essais à Barcelone pour l’équipe, Bob Bell, Directeur de la Technologie de Renault F1, se projette vers le premier rendez-vous de l’année.

Où en êtes-vous avant la première course de la saison ?

Même si nous n’avons pas accumulé autant de kilomètres que voulu lors de notre préparation, nous avons pu réaliser de grands progrès à Barcelone. Nous sommes donc raisonnablement confiants au moment de nous rendre en Australie. La R.S.17 a été assez performante en piste, elle répond à différents réglages et Nico et Jolyon l’ont trouvée plaisante à piloter. Malgré les soucis rencontrés, nous n’avons pas d’énormes inquiétudes sur la fiabilité puisque nous avons récolté suffisamment de données tout en prenant des mesures correctives par prudence pour remédier au problème particulier lié à l’ERS. Sans surprise, la R.S.17 a bien fonctionné tant avec de fortes que de faibles charges d’essence. Nous avons une bonne idée sur la manière d’exploiter au mieux les pneumatiques et les pilotes ont de bonnes sensations sur les rythmes de qualifications et de course. C’est avec de bons espoirs que nous avons hâte de disputer notre première épreuve avec cette voiture.

Quelle est la réaction générale sur cette nouvelle génération de F1 ?

Nico et Jolyon ont clairement aimé la piloter. Les monoplaces sont beaucoup plus rapides et visuellement plus attrayantes. Elles ont été à la hauteur des attentes à bien des égards. Avec elles, nous disposons de nouveaux pneus Pirelli et nous n’avons pas été choqués au niveau des performances et de la longévité des gommes. Bien sûr, la grande question concerne la qualité des courses et les nombreuses prédictions diffèrent. Voyons ce qui se passe à Melbourne, un premier rendez-vous qui peut toujours offrir des surprises avec ce tracé urbain délicat.

Êtes-vous confiant sur la résolution du problème rencontré sur l’ERS à Barcelone ?

L’apprentissage est le maître mot des essais, particulièrement avec un ensemble intégralement neuf. Nous avions un souci sur l’ERS qui avait été auparavant observé sur les bancs, mais il a été amplifié une fois intégré dans la monoplace en piste. Depuis Barcelone, nous avons adopté une approche prudente pour éviter les mêmes difficultés à Melbourne.

Quels seront les défis de l’Albert Park ?

Le plus gros réside dans les résultats inhabituels de la première épreuve de la saison. Pour la première fois, nous règlerons les voitures pour une course dans le cadre d’un week-end complet. Par rapport au lieu de conception et de production de notre monoplace, cela se produira à l’opposé de la planète. Comme son nom l’indique, l’Albert Park est situé dans un parc et les installations sont temporaires. La piste sera d’abord verte, juste au moment où nous voulons en apprendre un maximum sur ces nouvelles voitures. Et comme tous les habitants de Melbourne peuvent en témoigner, le temps peut être très fluctuant ! Les facteurs à prendre en compte sont donc nombreux. Ce que nous savons, c’est que nous disposons de deux très bons pilotes et d’une excellente équipe derrière eux. Quels que soient les défis de cette première course, nous donnerons tout pour atteindre le meilleur résultat possible.