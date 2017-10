Suzuka propose un défi particulier tant pour la voiture que pour le pilote comme l’explique le directeur de la technologie de Renault F1, Bob Bell.

Quelles sont les perspectives à Suzuka ?

C’est un circuit difficile qui produit toujours de passionnants Grands Prix. Le tracé mêle des virages lents et rapides avec de fréquents changements de direction, à l’image des « S » de Senna. Cela devrait convenir à la R.S.17. Sur le plan de la vitesse, cela s’apparente à Spa et Silverstone qui nous avaient tous deux été favorables. Nous nous rendons au Japon en étant combatifs et positifs. Nous voulons surmonter au plus vite la déception de Sepang.

Des mises en garde à ajouter ?

Le Japon est un pays où l’on ne sait jamais à quoi s’attendre avec la météo. Au fil des ans, nous avons assisté à de nombreuses courses sous la pluie à Suzuka, et parfois même sous des conditions extrêmes. Néanmoins, si nous étudions nos performances récentes sur piste humide, nous pouvons constater que si nous avons eu un peu de mal en pneus Intermédiaires à Monza, nous étions bien placés avec les gommes Pluie à Singapour. Nous progressons et nous apprenons à gérer les différentes situations.

En résumé, nous n’avons pas de grosse préoccupation avant d’aller au Japon. Nous devons poursuivre notre travail sur la fiabilité, car notre voiture a le rythme pour réaliser nos objectifs. Il s’agit davantage de la mener à l’arrivée avec nos deux pilotes.

Cela ne s’est pas déroulé comme prévu à Sepang. Quels étaient les problèmes ?

La Malaisie a fait l’effet d’un avertissement. Vendredi, nous avons réalisé que la voiture n’était pas dans le rythme, car nos deux pilotes n’étaient pas satisfaits de l’équilibre. Nous avons pu améliorer cela pour les qualifications, mais nous étions encore légèrement en deçà de nos espérances. En course, nous avons pris un mauvais départ et dès lors il devenait difficile de retrouver nos places habituelles. C’était complexe à analyser, mais avec de bons envols et en tirant profit des diverses occasions, les points auraient toujours été possibles. Nous avons appris certaines leçons et nous nous en servirons pour faire mieux à Suzuka.