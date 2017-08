Selon Herbie Blash, l’ancien directeur de course adjoint de la FIA, il faut saluer le travail fait par la Fédération pour améliorer la sécurité en Formule 1 et dans le sport automobile.

Pour le Britannique, qui a récemment pris sa retraite, l’introduction du Halo en 2018 ne doit donc pas être critiquée.

"Quand nous avons travaillé sur la sécurité après l’accident mortel d’Ayrton Senna, Max Mosley a mis pour la première fois en place un vrai groupe de travail sur la sécurité au sein de la FIA," rappelle Blash.

"J’en faisais partie. Et quand je vois maintenant comment la FIA travaille dur pour la sécurité sur les circuits, les vibreurs, les zones de dégagement et les voitures en particulier... chaque année, les voitures sont de plus en plus sûres."

"Il y a même du travail sur des détails infimes comme la position du point de levage de la voiture à l’arrière d’une F1, qui a été changé à Monaco après ce qui est arrivé à Donington Park avec Billy Monger."

"C’est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, à quel point la FIA travaille énormément pour la sécurité des pilotes."