Le mystère de la double panne des moteurs de Sebastian Vettel et de Kimi Räikkönen la semaine dernière, en Malaisie, a été résolu par Ferrari.

Mattia Binotto, le directeur technique, ancien du département moteur, a confirmé que les deux défaillances étaient identiques. La Scuderia a renforcé les pièces qui ont trahi l’écurie italienne à Sepang. Mais Ferrari « ne peut jamais être pleinement confiante » confirme l’ingénieur italien aujourd’hui à Suzuka.

« Ces problèmes étaient totalement inattendus. C’est un problème que nous n’avons pas expérimenté, à la fois au banc d’essais et en piste – à aucune occasion pendant la saison. »

« Il y a eu quelques problèmes de qualité avec ces pièces, un collecteur entre le compresseur et les cylindres du V6 nous a fait défaut. Et ce même problème est arrivé à deux reprises, à la fois avec Sebastian Vettel en qualifications et avec Kimi Räikkönen en course. »

Binotto a pris des mesures pour parer à toute récurrence de ce problème. Les composants en cause ont été renforcés mais des analyses supplémentaires sont encore nécessaires selon lui.

Sergio Marchionne, le président de Ferrari, souhaiterait des modifications plus en profondeur. Mais pour le moment, seul le renforcement du contrôle qualité est évoqué par Binotto.

« Ce que nous considérons, et ce qui a déjà été planifié, c’est de renforcer notre département de contrôle qualité. C’est aussi simple que cela. Donc notre département qualité sera (et est déjà) renforcé, c’est cette organisation qu’évoquait notre président. Je pense que pour améliorer notre performance, il faut faire progresser notre voiture, notre package, mais vous devez aussi progresser dans votre organisation. »