Depuis le début de l’année, les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Sebastian Vettel, et pour cause : son contrat le liant avec Ferrari touchera à sa fin en fin de saison, ce qui déchaîne les spéculations.

Du côté de Maranello, l’inquiétude n´est pas de mise, en ce qui concerne la possibilité de voir le quadruple champion du monde quitter les rangs du Cheval Cabré. Le directeur technique de l’équipe, Mattia Binotto, a un argument de taille qui pourrait retenir l’Allemand.

"Vettel est l’un de nos pilotes, il est devenu plusieurs fois champion du monde," dit-il à la Gazetta dello Sport.

"Je pense qu’il va rester chez nous. Parce qu’il n’y a rien de plus beau pour un pilote de Formule 1 que de gagner en rouge."

D’autant plus que la fameuse Scuderia a le vent en poupe après des années difficiles. L’ingénieur italien n’est pas peu fier des performances de la SF70H. Avec Vettel à son bord, la dernière monture de Ferrari a remporté les courses d’Australie, Bahreïn et Monaco, et s’est offerte la deuxième place en Chine, en Russie et en Espagne.

"Cela faisait 16 ans [depuis 2001] que Ferrari n’avait plus gagné en Principauté. Donc je pense que la victoire fut une libération. Ce fut une victoire qui nous a fait réaliser que nous avions une voiture rapide et que nous pouvions maintenant gagner à armes égales. Nous avons prouvé que nous étions même plus forts que les autres."

"Cela montre que la Ferrari actuelle s’en sort bien, non seulement sur la piste difficile de Monte Carlo, qui demande beaucoup de rendement, mais aussi dans toutes les conditions. Nous pouvons aussi retenir le fait que notre voiture s’est bien débrouillée sur tous les types de circuits jusqu’à maintenant."

Mais pour l’homme de 47 ans, le travail n’est pas fini.

"Nous nous tournons à présent vers l’avenir et nous faisons un pas après l’autre, tout en sachant que les évolutions à venir seront déterminantes."

Et ces améliorations seront probablement décisives pour que Vettel décide de rester ou non...