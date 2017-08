Battue par Force India pour la quatrième place en 2016, Williams espérait ne pas souffrir de la perte de Valtteri Bottas, parti chez Mercedes, pour tenter de récupérer son bien face à la structure indienne. Non seulement ce ne fut pas le cas, Force India se mettant rapidement à l’abri, mais Williams semble avoir des difficultés pour choisir une direction à prendre avec sa FW40.

Le début de saison n’a pas été simple car si Massa s’est tout de suite mis dans le rythme, Stroll a mis plusieurs courses avant de hausser son rythme. Avec deux sixièmes places, Massa s’était montré à deux reprises « meilleur des autres » dans les premières courses. Toutefois, la place sera rapidement convoitée par les Force India, et parfois par les Haas.

Ayant marqué ses premiers points au Canada, à domicile, Stroll a finalement débloqué son compteur et relâché la pression qu’il s’était mise au fil des courses pour livrer sa plus belle performance à Bakou, où il a terminé troisième et signé le meilleur résultat de la saison pour l’équipe de Grove.

Malgré tout, le bilan est plutôt médiocre avec seulement 41 points marqués, contre 94 l’an dernier au même moment de la saison. Pire, les trois équipes qui la suivent au classement sont toutes à moins de quinze points, dont Toro Rosso qui ne possède que deux points de retard sur cette cinquième place qui semble décidément convoitée.

Statistiques :

5e du championnat avec 41 points

1 podium