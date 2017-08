Engagé tardivement pour remplacer le champion du monde en titre, dans l’équipe triple championne du monde en titre, et faire équipe avec un triple champion du monde, Valtteri Bottas ne s’est pas créé la situation la plus facile en rejoignant Mercedes à l’intersaison. Mais le Finlandais en rêvait depuis le début de sa carrière : il allait enfin avoir une voiture lui permettant de viser la victoire.

Derrière Hamilton en termes de rythme pur, l’ancien pilote Williams n’était pas ridicule en Australie en étant déjà à moins d’une demi-seconde de son équipier en qualifications, avant de signer un podium le lendemain. Il commettait une bourde en Chine qui le privait d’un podium mais retrouvait la troisième marche à Bahreïn, au lendemain de sa première pole position en carrière.

En Russie, il remportait son premier Grand Prix avant d’abandonner en Espagne sur panne mécanique, la seule course qu’il n’a pas terminée. Revenu sur le podium à partir du Canada, il en a enchaîné cinq jusqu’à la pause estivale, dont le Grand Prix d’Autriche où il n’a manqué le hat trick que de peu, signant la pole et menant 69 des 71 tours de la course jusqu’à la victoire.

Avec la troisième place au classement et moins de 20 points de retard sur Hamilton, Bottas a totalement convaincu ses dirigeants en montrant, en plus, un esprit d’équipe parfait. Avec une place moyenne de 2,70, seul Vettel a fait mieux que le Finlandais qui, décomplexé et inamovible, a avoué après la Hongrie viser le titre en fin de saison. Un objectif qui semble largement atteignable vu le niveau qu’il a montré et son bilan plus que honorable face à Hamilton.

Statistiques :

3e du championnat avec 169 points

2 victoires

2 pole positions

8 podiums

Comparatif avec Lewis Hamilton :

Course : 5/5 (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 6/5 en faveur de Hamilton