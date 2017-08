Lorsque Toro Rosso a présenté sa nouvelle monoplace, avant les essais hivernaux, cette STR12 a fait une forte impression visuelle dans le paddock, notamment par sa ressemblance avec la Mercedes W08. De nouveau pilotée par Sainz et Kvyat, elle portait les espoirs d’un grand pas en avant pour Toro Rosso qui avait sauvé les meubles en 2016 avec un moteur vieux d’un an.

Tout a bien commencé avec une double arrivée dans les points à Melbourne, au lendemain d’une double entrée en Q3. La monoplace s’est directement montrée au niveau du haut du peloton, au coude à coude avec Force India. et Sainz signait de nouveau un bon résultat en Chine avec une septième place.

Par la suite, hormis en Espagne où il a marqué deux points, ce sont surtout les errances de Daniil Kvyat qui ont coûté cher à l’équipe, notamment à Silverstone où il percute Carlos Sainz dans le premier tour. L’Espagnol ne démérite pourtant pas cette saison avec notamment une septième place en Espagne et une sixième à Monaco. A chaque fois qu’il voit la ligne d’arrivée, il marque des points, avec une huitième place à Bakou et une septième en Hongrie.

De fait, avec une sixième place provisoire au classement avec seulement 39 points marqués, on attendait mieux de Toro Rosso même s’il est vrai qu’elle souffre de n’avoir qu’un seul pilote régulièrement dans les points. En effet, Daniil Kvyat n’a plus marqué depuis Barcelone et reste bloqué, depuis mi-mai, à quatre unités. Des résultats qui ne sont pas acceptables pour un pilote qui a quatre ans d’expérience et qui empêche clairement son équipe d’occuper la cinquième place du classement.

Statistiques :

6e du championnat avec 39 points