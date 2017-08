Remplaçant de Jenson Button pour la saison 2017, Stoffel Vandoorne avait fait forte impression lors de sa pige en 2016 à la place de Fernando Alonso et de grands espoirs était portés sur ses débuts officiels en Formule 1. Pas aidé par une monoplace lente et peu fiable, Vandoorne enchaînait les ennuis en essais lors des premières courses et n’arrivait pas à préparer correctement une course durant les premières semaines du championnat.

Résultat, des qualifications catastrophiques pour le Belge qui ne passait pas la Q1 lors des cinq premières courses, jusqu’à Monaco où il allait en Q3 avec Jenson Button, profitant des qualités confirmées du châssis de la MCL32. Malheureusement, il ne voyait pas la fin de la course. Et manquait une belle occasion.

C’était toutefois le dernier abandon en date du Belge qui a profité d’une fiabilité en hausse de sa monoplace pour terminer les cinq dernières courses de la première moitié de saison. En constante progression en résultat de course, Vandoorne a fini par terminer dans le top 10 en Hongrie et marquer ainsi son premier point de la saison.

En qualifications, la progression est également notable puisqu’il a terminé cette première partie de saison par un passage en Q2 et deux passages en Q3. En effet, sur deux circuits aux caractéristiques radicalement différentes que sont Silverstone et le Hungaroring, Vandoorne a terminé neuvième des qualifications à deux reprises. De quoi laisser espérer une deuxième partie de saison nettement plus ouverte et positive pour le pilote McLaren, dont la monoplace embarquera rapidement une nouvelle évolution du moteur Honda.

Statistiques :

18e du championnat avec 1 point

Comparatif avec Fernando Alonso :

Course : 2/0 en faveur d’Alonso (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 9/1 en faveur d’Alonso