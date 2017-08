Un début de saison dans la lignée de l’année 2016 lors de laquelle il a signé son meilleur résultat au championnat, avec une septième place, Sergio Pérez a prolongé sa collaboration avec une écurie Force India dont les ambitions continuent de progresser au fil des ans. Pour la première fois, le rôle de premier pilote lui revient clairement du fait de l’inexpérience de son nouvel équipier, Estéban Ocon.

Comme souvent, la Force India commence la saison en accusant un petit retard de développement sur ses rivales directes, notamment la Williams, et Pérez peine un peu lors des premières qualifications de l’année, alternant le bon et le moins bon avec un échec en Q2 et un en Q1 lors des quatre premières courses. Mais à chaque fois, sa constance en course paie et il termine dans les points et devant son équipier. En Espagne, il rate le podium de peu avec une belle quatrième place.

C’est à Monaco qu’il connaît son premier revers en terminant dernier au terme d’une course chaotique marquée par un accrochage qu’il provoque avec Kvyat. Montréal et Bakou marquent la naissance des premières tensions internes chez Force India avec son refus d’obtempérer au Canada, où il finit toutefois cinquième, et un accrochage entre les deux hommes dans la capitale azérie, qui provoque son seul abandon de la saison.

Sans avoir la possibilité de briller derrière les trois équipes de pointe, il assure l’essentiel avec quelques points marqués jusqu’à la pause estivale, y compris en Hongrie malgré une très mauvaise qualification. Pérez négocie en coulisses afin de s’assurer un contrat pour 2018 avant la reprise à Spa et ainsi se concentrer pleinement sur sa deuxième partie de saison, car il sait que son équipier lui mettra d’autant plus la pression qu’il connaît désormais toutes les pistes sur lesquelles va se rendre la F1.

Fort d’une année 2016

Statistiques :

7e du championnat avec 56 points

1 meilleur tour

Comparatif avec Estéban Ocon :

Course : 8/2 en faveur de Pérez (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 9/2 en faveur de Pérez