Comme à l’accoutumée, nous mettons à l’honneur le leader du championnat pour commencer ces bilans de la mi-saison, que nous présenterons durant les deux prochaines semaines, à l’heure d’évoquer les performances de chaque pilote et de chaque équipe, tandis que la F1 fait sa pause estivale.

Sebastian Vettel a donc viré en tête à la moitié du championnat, bien qu’il ait failli laisser échapper les commandes du classement à Lewis Hamilton après Silverstone. Avec 14 points d’avance sur le Britannique mais surtout huit podiums dont quatre victoires, Vettel a frappé fort en ce début de saison et a d’ores et déjà signé la meilleure saison de son passage chez Ferrari.

Après six courses, l’Allemand avait même réussi à ne signer que des victoires et des deuxièmes places, ce qui le propulsait nettement en tête du classement, avant de signer à deux reprises une quatrième place, décevante mais lui permettant de marquer des points importants, à Montréal et Bakou.

Son plus mauvais résultat intervient à Silverstone, où le quadruple champion du monde se dirigeait vers un podium avant une crevaison en toute fin de course qui le fera terminer septième. Avec une victoire en Hongrie qu’il paraissait important de glaner, Vettel a toutefois réussi à se donner de l’air et à aborder de manière sereine. Malgré une Ferrari moins efficace sur tous les terrains que sa rivale argentée, il fera toutefois figure de favori alors qu’il est en course pour le titre pour la première fois depuis 2013.

Statistiques :

1er du championnat avec 202 points

4 victoires

2 pole positions

1 meilleur tour

8 podiums

Comparatif avec Kimi Räikkönen :

Course : 9/1 en faveur de Vettel (quand les deux ont terminé)

Qualifications : 8/3 en faveur de Vettel